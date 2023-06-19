К Шнурову подали иск на 1,4 млн рублей

Фотограф Александр Попов обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к музыканту и шоумену Сергею Шнурову, передает РИА Новости. От фронтмена группы "Ленинград" добиваются выплаты в размере 1,4 млн рублей за использование чужой фотографии в одном из клипов. На фотографии запечатлен самолет отечественного производства.

Истец пытался договориться со Шнуровым в досудебном порядке, но безуспешно.

"Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок", - рассказал представляющий его интересы гендиректор юркомпании "Антипиратские технологии" Александр Лаврентьев.

По его словам, ситуацию можно считать редкой: обычно подобные конфликты с участием звезд разрешаются до суда.

Предварительные слушания состоятся 4 июля.

Фото: ЗАКС.Ру