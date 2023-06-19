Суд прекратил дело о "минировании" Пулково

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Стороны в лице компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, и Александра Мизякова достигли примирения.

Суд установил, что в мае нынешнего года фигурант в зоне контроля из хулиганских соображений сообщил, что якобы имеет при себе взрывное устройство. Досмотревшие его сотрудники ФСБ убедились, что информация не соответствует действительности.

Свою вину Мизяков полностью признал, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

фото: ЗАКС.Ру