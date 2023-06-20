Суд в Москве рассмотрит протокол на Монеточку* по иноагентской статье

На рассмотрение Басманного суда Москвы поступил протокол об отсутствии маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)*, сообщила 20 июня "Медиазона"**. Дело зарегистрировано, дата его рассмотрения пока не назначена.

Составленный протокол стал уже вторым, выписанным в отношении исполнительницы за отсутствие в публикациях указания на статус иностранного агента. Первый был составлен в мае, по нему суд оштрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей. Это минимальная величина возможного взыскания по вменяемой певице статье.

Минюст внес Монеточку* в реестр иноагентов в конце января. Сама она сейчас находится за границей.

*Минюст внес Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)