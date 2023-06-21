Запустивших беспилотник задержали в Петербурге

Петербургские росгвардейцы 21 июня задержали двоих мужчин, которые запустили беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет издание 78.ru.

При себе у нарушителей не имелось разрешения на запуск дрона. Задержание случилось в Московском районе возле научно-технического центра, а запуск имел место на стройплощадке на улице Коли Томчака.

Со слов задержанных, администрация стройплощадки позволила вести съемку с воздуха, но их все равно увезли в участок.

Напомним, запускать беспилотники без специального разрешения городское правительство запретило до 31 июля.

Фото: ЗАКС.Ру