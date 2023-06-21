В России продолжает дорожать курица

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 14 по 19 июня. Товары и услуги всех типов, как и неделю назад, подорожали за отчетный период на 0,02%. С начала января инфляция достигла 2,61%.

Наибольший рост розничной цены продемонстрировали морковь (+5,32%), картофель (+4,99%), свекла (+3,49%), яблоки (+1,38%), курица (+1,07%) и сахар (+0,71%) . Мороженая и охлажденная курица дорожает каждую неделю со второй половины апреля.

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю капуста (-5,75%), помидоры (-4,71%), лук (-2,53%), гречка (-1,03%), пшеничная мука (-0,51%) и вермишель (-0,45%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали бензин (+0,34%), пеленки (+0,26%), спички (+0,22%), легковой отечественный автомобиль (+0,2%), колготки (+0,13%) и дизельное топливо (+0,11%).

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