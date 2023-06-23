Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал 23 июня ходатайство об очередном аресте по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Внимание на карточку на сайте суда обратил "Медиазона"*.

Как следует из опубликованной информации, меру пресечения изберут для Г. Л. Хецоидзе. Дата судебного заседания пока не назначена.

"Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)", — говорится в графе "Категория дела" на сайте суда.

Как отметила "Медиазона"*, тремя днями ранее Ленинский районный суд Владивостока назначил Гураму Луарсабовичу Хецоидзе двое суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Как следует из текста судебного постановления, в вину гражданину поставили нецензурную ругань у магазина. В документе указано, что при этом он "на неоднократные требования сотрудников УФСБ России по ТОФ прекратить противоправные действия не реагировал, чем нарушил общественный порядок".

Ранее по делам о госизмене были арестованы 30-летняя украинка в Мордовии и житель города Заречный в Пензенской области.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру