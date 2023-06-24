"Обречены на позор у потомков": Беглов высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер"

Петербургский губернатор Александр Беглов прокомментировал конфликт между федеральными властями и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, против которого завели дело о подготовке вооруженного мятежа.

Как и многие другие государственные деятели, единственно правильным решением в сложившейся ситуации Беглов находит сплочение вокруг фигуры президента.

"В такой единой и сильной стране, как Россия сегодня, мятеж обречен на провал. Вектор развития России, заданный Владимиром Владимировичем Путиным – мощнейший. Его не переломить! Сегодня ни у кого не может быть личных интересов", - говорится в заявлении.

По словам губернатора, те, кто предпринимает попытки нарушить ценимое им народное единство, "обречены на позор у потомков".

В утреннем обращении Путин пообещал наказать всех причастных к подготовке мятежа. В Москве введен режим контртеррористической операции.