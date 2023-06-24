"ВКонтакте" заблокировала страницы "ЧВК Вагнер центр", ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

Сообщества, связанных с Евгением Пригожиным структур, заблокировали в социальной сети "ВКонтакте". Не работают, в частности, группы "ЧВК Вагнер центра", ЧВК "Вагнер", медиагруппы "Патриот" и входящей в ее состав РИА ФАН. При этом сайт РИА ФАН продолжает обновляться.

На заблокированных страницах сообщается, что по требованию Роскомнадзора их включили в реестр запрещенных ресурсов. РКН действовал на основании решения генеральной прокуратуры от 24 июня.

Ранее в российских городах начали демонтировать уличную рекламу ЧВК "Вагнер" и перестали продавать маски Пригожина.

Накануне вечером Пригожин объявил о выдвижении "вагнеровцев" в сторону Москвы. Поводом для этого, по его стал, ракетный удар по находящимся в тылу частям ЧВК "Вагнер" со стороны российских территорий. Министерство обороны отрицает информацию об ударе по ЧВК и считает ее провокацией.

Утром 24 июня ресурсы ЧВК "Вагнер" опубликовали видеозапись фрагмента общения Пригожина с с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону.

В течение дня главы регионов и руководители политических партий выпустили обращения в поддержку Владимира Путина.