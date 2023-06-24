Липецкие власти призвали граждан не покидать дома

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращениям к жителям региона. Он призвал граждан по возможности оставаться дома и временно не пользоваться никаким транспортом.

"Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - добавил Артамонов в своем Telegram-канале.

Чиновник подтвердил, что по области перемещается военная техника ЧВК "Вагнер".

Напомним, что накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стал фигурантом дела о подготовке вооруженного мятежа (ст. 279 УК). В трех регионах, включая столицу, объявили режим контртеррористической операции. Государственные деятели один за другим стали призывать россиян сплотиться вокруг личности президента.

фото из Telegram-канала Игоря Артамонова