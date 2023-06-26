Гендиректор компании получила условный срок по делу об обмане дольщиков ЖК "Новая Скандинавия"

Петербургский суд назначил условный срок экс-гендиректору ГК "Прайм" Ольге Лужецкой в рамках уголовного дела о хищении денег у дольщиков ЖК "Новая Скандинавия", информирует пресс-служба городской прокуратуры.

В отношении топ-менеджера компании расследовалось дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ).

"Женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокуратура проверит в установленный срок законность, обоснованность и справедливость данного приговора", — указывается в послании прокуратуры.

В материалах разбирательства говорится о том, что Лужецкая, будучи гендиректором ГК "Прайм", в период с 2012 по 2017 год присвоила средства 118 дольщиков в сумме, превышающей 976 млн рублей. Кроме того, она похитила свыше 25 млн рублей займа за квартиру, которая была заложена в банке в рамках кредитного договора.

Соучастники Лужицкой проходят по другому уголовному делопроизводству.

К строительству ЖК "Новая Скандинавия" приступили ещё в 1998 году. Тогда партнёром выступал шведский концерн Skanska. Проект должны были завершить в 2006 году, однако шведы ушли с отечественного рынка, после чего за дело взялась ГК "Прайм". Впоследствии застройщики менялись, так как компания обанкротилась.

Фото: ЗАКС.Ру