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Гендиректор компании получила условный срок по делу об обмане дольщиков ЖК "Новая Скандинавия"

фото ЗакС политика Гендиректор компании получила условный срок по делу об обмане дольщиков ЖК "Новая Скандинавия"

Петербургский суд назначил условный срок экс-гендиректору ГК "Прайм" Ольге Лужецкой в рамках уголовного дела о хищении денег у дольщиков ЖК "Новая Скандинавия", информирует пресс-служба городской прокуратуры.

В отношении топ-менеджера компании расследовалось дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ).

"Женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокуратура проверит в установленный срок законность, обоснованность и справедливость данного приговора", — указывается в послании прокуратуры.

В материалах разбирательства говорится о том, что Лужецкая, будучи гендиректором ГК "Прайм", в период с 2012 по 2017 год присвоила средства 118 дольщиков в сумме, превышающей 976 млн рублей. Кроме того, она похитила свыше 25 млн рублей займа за квартиру, которая была заложена в банке в рамках кредитного договора.

Соучастники Лужицкой проходят по другому уголовному делопроизводству.

К строительству ЖК "Новая Скандинавия" приступили ещё в 1998 году. Тогда партнёром выступал шведский концерн Skanska. Проект должны были завершить в 2006 году, однако шведы ушли с отечественного рынка, после чего за дело взялась ГК "Прайм". Впоследствии застройщики менялись, так как компания обанкротилась.

Фото: ЗАКС.Ру


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