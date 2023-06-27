Путин: Военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну

Президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам силовых структур, выступив перед ними в Кремле с крыльца Грановитой палаты. Глава государства поблагодарил военных и правоохранителей за помощь в подавлении вооружённого мятежа, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер".

"Военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. [Они] фактически остановили гражданскую войну", приводит выдержку из речи президента "Коммерсант".

По словам Путина, слаженная работа силовиков в ходе мятежа помогла не допустить жертв среди гражданских.

В то же время президент вспомнил о вертолётных лётчиках, которые погибли во время мятежа, предложив почтить память о них минутой молчания.

Особо в своём обращении Путин отметил работу силовиков, благодаря которым, как высказался глава государства, не пришлось просить поддержки от подразделений, задействованных в СВО.

Ранее стало известно, что ФСБ прекратила уголовное дело о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о походе бойцов военного подразделения с юга России на Москву. После этого заявления в его отношении возбудили уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ). Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин сообщил о возврате колонн ЧВК в полевые лагеря. До Москвы, как он заявлял, "вагнеровцам" не удалось дойти 200 км. Переосмыслить свои решения бизнесмену удалось благодаря личному общению с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Фото: скриншот из телетрансляции