Глава Росгвардии признался, что во время мятежа ЧВК "Вагнер" сдал "всю заначку" жене

Руководитель войск российской нацгвардии Виктор Золотов рассказал о том, как вёл себя во время вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Заявление силовика приводит РИА Новости.

По словам Золотова, во время "Марша справедливости", как окрестил событие минувших выходных бизнесмен Евгений Пригожин, он находился вместе с сыновьями и внуком, которые служат в Росгвардии.

Комментируя происходившее, Золотов уведомил журналистов, что во время мятежа он, равно как и другие силовики, "сдали все заначки своим жёнам, о чём потом жалели".

"Всё было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим жёнам, о чем потом жалели. Так что все готовы были", - отчитался руководитель Росгвардии.

На вопрос о том, "сдал" ли он также свои накопления супруге, Золотов ответил утвердительно: "Да, конечно".

Ранее ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о готовности бойцов подразделения пойти на Москву. После этого в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ). Вечером 24 июня Пригожин вышел на связь и известил о возврате колонн ЧВК в полевые лагеря. До столицы РФ, как он уточнил, "вагнеровцам" не удалось дойти 200 км. Переосмыслить свои действия бизнесмену помог белорусский лидер Александр Лукашенко.

Фото: kremlin.ru