Многодетные семьи не будут платить курортный сбор в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили освободить многодетные семьи от уплаты курортного сбора. Соответствующую поправку к законопроекту, предложенную лидерами всех фракций, приняли на заседании 28 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Одобренная поправка освобождает совершеннолетних членов многодетных семей от курортного сбора. Ранее с аналогичным предложением выступала фракция "Справедливая Россия – За правду", но позже депутаты отозвали свою инициативу. Идею освободить многодетных от сбора поддержали все депутаты.

Напомним, эксперимент по введению курортного сбора предполагает, что с апреля 2024 года гости города будут платить по 100 рублей за сутки пребывания в отелях и гостиницах. Полученные средства собираются тратить на развитие туристической инфраструктуры. Первое чтение законопроекта прошло в начале июня. Парламентарии беспокоились, не вызовет ли новый "налог" рост посуточной аренды квартир.

Напомним, изначально планировалось начать взимать сбор уже в 2023 году, однако его решили отложить до апреля. До этого момента будет действовать "нулевая" ставка.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру