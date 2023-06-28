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Новости 15:55

На Парнасе установили полторы сотни современных фонарей

фото ЗакС политика На Парнасе установили полторы сотни современных фонарей

Сотрудники петербургского ГБУ "Ленсвет" произвели монтаж 165 светодиодных фонарей на улице Федора Абрамова в Парголово, о чем сообщает комитет по энергетике. Проведенные работы призваны повысить комфорт и безопасность граждан, проживающих в ближайших рядом со станцией метро "Парнас" кварталах.

В Смольном отметили, что в темноте современные фонари позволяют увидеть уличные пейзажи более реалистично.

Глава профильного комитета Станислав Протасов анонсировал модернизацию еще более двух тысяч светильников в Выборгском районе во втором полугодии.

фото: комитет Смольного по энергетике


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