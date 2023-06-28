До конца года комтранс рассчитывает оборудовать 15 остановок "умными" пилонами

В общей сложности 15 остановок общественного транспорта в Петербурге должны быть оборудованы "умными" пилонами, сообщили 28 июня в комитете по транспорту. Речь идет об установке 21 такого устройства.

Сейчас на городских остановках работают 17 подобных устройств, благодаря которым пассажиры могут получать информацию о предстоящем прибытии транспорта. Они способны в автоматическом режиме получать данные с портала общественного транспорта Петербурга. При этом пилоны подключены к электросетям и обладают встроенным светодиодным табло или же LED-подсветкой.

"Он работает как сотовый телефон через SIM-карту. На каждом автобусе, троллейбусе или трамвае у нас установлен датчик ГЛОНАСС, который передает на портал сигналы, где находится этот транспорт", — рассказал главный специалист "Организатора перевозок" Вячеслав Голубничий.

Всего сейчас на остановочных павильонах в Петербурге установлены около четырех тысяч инфостендов различного формата, свыше 1,7 тысячи ИЗО-пилонов, стоек и электронных модулей, 75 электронных табло и 10 трехгранных информационных модулей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха" (скриншот видеозаписи)