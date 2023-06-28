Думская коммунистка предложила стерилизовать животных через полмесяца после попадания в приют

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова (КПРФ) внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об идентификации животных, а равно стерилизации в 15-дневный срок при попадании в приют. Согласно пояснительной записке, документ разработан в целях обеспечения интересов граждан, а также ради защиты животных от жестокого обращения и незаконных действий.

"Законопроектом устанавливается пятнадцатидневный срок для обязательной стерилизации животного, поступившего в приют для животных, если его хозяин не объявился", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, Глазкова предложила ввести обязательную идентификацию животных "путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они исключают причинение вреда здоровью животного". Занятие приютами для животных, по ее мнению, не должно быть предпринимательской составляющей. При этом коммунистка указала, что представители бизнеса могут владеть приютами, но при условии, что это не связано с их основной деятельностью.

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