ЗакС Ленобласти одобрил выделение ветеранам боевых действий древесины под строительство

Заксобрание Ленинградской области поддержало 28 июня во втором и третьем чтениях инициативу о предоставлении древесины для строительства домов ветеранам боевых действий. Инициатива исходила от регионального прокурора Сергея Жуковского.

По мнению прокурора, указанным гражданам следует предоставлять на возведение жилых домов по 150 кубометров ликвидной древесины, рассказали в пресс-службе областного ЗакСа.

При обсуждении инициативы в профильной комиссии депутаты указали, что зачастую гражданам для заготовки древесины выделяются делянки в труднодоступных местах. Происходит это из-за того, что ближайшие лесные наделы находятся в пользовании арендаторов.

В ответ представитель областного комитета по природным ресурсам заявил, что "чиновники об этом знают и стараются решать вопрос". По его словам, они выделяют более удобные делянки в случае если арендаторы не продлевают соглашения.

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