За неделю в России восьмикратно ускорилась инфляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 20 по 26 июня. Товары и услуги всех типов подорожали за отчетный период на 0,16% (неделю назад показатель составил 0,02%). С Нового года инфляция разогналась до 2,77%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали морковь (+4,21%), картофель (+4,06%), свекла (+1,53%), яблоки (+1,45%), курица (+1,35%), сахар (+0,97%). Замороженная и охлажденная курица дорожает каждую неделю с середины весны.

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю лук (-3,93%), помидоры (-2,4%), капуста (-1,05%), бананы (-0,88%), гречка (-0,69%), подсолнечное масло (-0,65%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали пылесосы (+0,55%), смартфоны (+0,5%), пеленки для младенцев (+0,48%), бензин (+0,43%), шампунь (+0,36%), телевизоры (+0,35%).

В годовом выражении инфляция составила 3,21%.

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