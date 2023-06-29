Пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела после попытки поджечь отделение Сбербанка на Васильевском

Полиция в Петербурге возбудила уголовное дело в отношении 66-летней местной жительницы, предпринявшей попытку поджечь отделение Сбербанка на Васильевском острове, пишет 78.ru. По предварительным данным, пенсионерка может отправиться на лечение в психоневрологический диспансер.

Женщина пришла в отделение Сбера накануне, 28 июня, принеся с собой две пластиковые бутылки с керосином. Внутри она разлилась горючую жидкость на стены и подожгла её.

В результате из отделения эвакуировали 20 петербуржцев, пострадавших не зафиксировано. Сотрудники смогли потушить горение сами.

Полиция обнаружила и изъяла с места инцидента две пластиковые бутылки и чек. Пенсионерку увезли в отдел.

Фото: ЗАКС.Ру