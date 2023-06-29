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Новости 12:35

В Ломоносове посреди дороги загорелась поливальная машина

фото ЗакС политика В Ломоносове посреди дороги загорелась поливальная машина

Установившаяся в Петербурге жара "не пощадила" даже технику, занимающуюся мытьём дорог: в Ломоносове посреди улицы загорелась поливальная машина, передаёт Telegram-канал "Mash на Мойке".

Спецсредство охватил огонь на Дворцовом проспекте у стен местного МФЦ. На место оперативно приехал один пожарный расчёт, который потушил автомобиль. О пострадавших не сообщалось.

Напомним также, в Петербурге за последний год участились случаи массово возгорания закупленных Смольным лазурных автобусов белорусского производства. В связи с этим прошлым летом их пообещали тщательнее проверять. Кроме того, проблемой заинтересовалась политик Надежда Тихонова.

Фото: ЗАКС.Ру


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