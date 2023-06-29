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Новости 13:19

Гроза, уже причинившая урон, подбирается к Петербургу с юга

фото ЗакС политика Гроза, уже причинившая урон, подбирается к Петербургу с юга

Пока что в Петербурге тепло и солнечно, лишь в Курортном районе и Кронштадте, согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", пролились дожди. Грозы пока что "захватили" восток Ленинградской области. Туча, исполосованная молниями, тянется к городу из Новгородской области.

В региональном управлении МЧС известили, что утром в четверг, 29 июня, в новгородской деревня Новая Мельница в результате попадания молнии загорела крыша частного дома. Огонь оперативно удалось потушить.

В последнее время из-за пришедшего тепла в Петербурге "активизировались" грозы, иногда даже сопровождаемые градом. Ранее в результате попадания молнии на фоне грозы в Репино начала гореть композиторская дача.

Фото: pixabay


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