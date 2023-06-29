В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время очередного пресс-брифинга сообщил, что в администрации президента РФ не располагают сведениями о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передают "Известия".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на встрече с главой Минобороны республики, заявил, что бизнесмен находится на территории страны.

"Я не располагаю такой информацией", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, что 23-24 июня Пригожин и бойцы руководимой им ЧВК "Вагнер" предприняли попытку организовать вооружённый мятеж и остановились только в 200 км от Москвы. В ходе столкновений погибло несколько лётчиков Минобороны. Дело о мятеже (ст. 279 УК) ФСБ в последствии всё же закрыла. Самолёт, которым якобы может пользоваться Пригожин, затем заметили в Белоруссии.

Фото: kremlin.ru