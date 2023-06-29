На журналиста Пархоменко* составлен протокол за отсутствие маркировки иноагента

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол за отсутствие в публикациях маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении журналиста Сергея Пархоменко*, обратила внимание "Медиазона"**.

С какими именно публикациями связан составленный на Пархоменко* протокол, неизвестно. Дата рассмотрения дела пока не определена.

Пархоменко* был внесен в реестр иноагентов в апреле прошлого года, в один день с экс-главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым*** и публицистом Александром Невзоровым****. Немногим менее года назад он был оштрафован судом на 10 тысяч рублей за неисполнение законодательства об иноагентах.

Также в четверг два московских суда зарегистрировали протоколы за отказ от иноагентской маркировки в отношении блогера Ильи Варламова***** и телеведущего Тихона Дзядко******.

*Минюст внес Сергея Пархоменко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Тихона Дзядко в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay