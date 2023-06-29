"Время всегда всё расставляет по своим местам": Беглов высказался о своем конфликте с Пригожиным

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время эфира на телеканале "78" вечером в четверг, 29 июня, снова высказался о субботнем мятеже ЧВК "Вагнер" и ответил на вопрос, что будет с петербургскими структурами Евгения Пригожина.

"Почему они должны быть изъяты? Собственник есть собственник. Мы относимся с уважением к любой собственности. Если она незаконная — пусть разбираются правоохранительные органы", - сказал Беглов.

Бойцов ЧВК "Вагнер" при этом он назвал патриотами. В ответ на вопрос о нападках Пригожина в свой адрес Беглов заявил, что на провокации не реагирует и начал рассуждать о "грязном бизнесе".

"Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытаются сделать органы власти своими пособниками. Когда это не получается, создают образ врага, раскручивают его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей, сделать из мухи слона, а настоящие результаты обесценить. Но время всегда всё расставляет по своим местам. Сейчас все увидели, кто с нашим президентом, а кто желает нашей стране кровавой междоусобицы", - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что Петербург — это "город Петра Великого, город нашего президента". На вопрос, были ли вообще в регионе зафиксированы попытки хоть как-то раскачать ситуацию во время мятежа, Беглов ответил, что хорошо сработали силовики.

"Наш силовой блок предпринял все необходимые меры и предупредил какие-то возможные, наверное, конфликтные ситуации", - объяснил градоначальник.

Напомним, Беглов рассуждает о мятеже ЧВК "Вагнер" всю неделю. В понедельник он говорил об этом во время губернаторского эфира на "Радио России", во вторник — на заседании городского правительства, в среду — перед депутатами ЗакСа в Мариинском дворце.

Фото: Телеканал 78/rutube