В реку Колву могло попасть около тысячи кубометров нефтепродуктов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что авария в республике Коми привела к разливу нефтепродуктов. Объем попавшего в реку Колву горючего приблизительно оценивают в тысячу кубометров. Прорыв нефтепровода случился неподалеку от города Усинска.

"Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения", - рассказала глава ведомства в своем Telegram-канале.

По словам Радионовой, узнать о масштабе проблемы главным образом помогли общественники и региональные чиновники. Ущерб окружающей среде от аварии оценивается как большой. Росприроднадзор намерен добиваться проведения внеплановой проверки.

Ситуацию взял на контроль глава соседнего Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

фото: Светлана Радионова / Telegram