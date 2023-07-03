В Петербурге простились с четырьмя погибшими на СВО добровольцами

На Серафимовском кладбище в Петербурге состоялась церемония прощания с четырьмя бойцами батальона "Нева". погибшими в ходе специальной военной операции, сообщили 3 июля в пресс-службе губернатора. На похоронах присутствовали глава города Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Погибшие Михаил Соколов, Роман Галинский, Юрий Манушкин и Сергей Исайко были посмертно награждены орденом Мужества. В своей речи Беглов заявил, что смерть бойцов наступила в тяжелом бою.

"Они — продолжатели воинской славы России. Мы гордимся нашими земляками. Петербург сохранит память о них", — высказался губернатор.

После начала спецоперация пресс-служба Смольного начала публиковать известия о гибели петербуржцев в Донбассе, сопровождая их упоминанием о высказанных Бегловым соболезнованиях. Позже от выпуска таких сообщений надолго отказались. В декабре, Беглов открыл на фасаде школы № 369 памятную доску в честь погибшего на СВО офицера Александра Жихарева. В феврале губернатор и министр просвещения Сергей Кравцов встретились с родными Жихарева, а в марте школа получила его имя.

Фото: www.gov.spb.ru