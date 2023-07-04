Кадыров прокомментировал нападение на Милашину и Немова

Глава Чечни Рамзан Кадыров под вечер 4 июля откликнулся на избиение в столице республики Грозном журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. По его утверждению, он распорядился "установить личности нападавших".

"Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", — гласит пост в Telegram-канале Кадырова.

О нападении на Милашину и Немова стало известно во вторник утром. По рассказу потерпевших, они ехали в такси из аэропорта, когда машину остановили несколько вооруженных мужчин и принялись их жестоко избивать. У Милашиной были сломаны пальцы, ее голову обрили налысо и облили зеленкой, Немову проткнули ногу.

О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку по факту нападения.

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95