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Новости 4 июля, 18:58

Полузатонувший ресторан-дебаркадер "Серебряный кит" подготовили под работы водолазов

фото ЗакС политика Полузатонувший ресторан-дебаркадер "Серебряный кит" подготовили под работы водолазов

Плавучий ресторан-дебаркадер "Серебряный кит" подготовили к работе водолазов, проинформировали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место приехал буксировочный катер с понтоном. К носовой части никогда не работавшего ресторана монтировали кран. Теперь водолазам необходимо проверить состояние ресторана-дебаркадера изнутри подтопленных частей, чтобы впоследствии подготовить его к буксировке.

Ранее в петербургском управлении прокуратуры объявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) из-за подтонувшего в марте "Серебряного кита".

Добавим также, что после затопления ресторан подешевел: владельцы вместо 35 млн рублей хотят выручить за него уже только 22 млн рублей. Ранее объект начали демонтировать.

Фото: ЗАКС.Ру


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