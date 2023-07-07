Экс-глава дорожного предприятия из Ленобласти получил условный срок по делу о взятке

Московский районный суд огласил приговор бывшему директору Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление № 1" Алексею Молчанову, рассказала 7 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело против него было возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышении (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как установил суд, в период с апреля 2018 по декабрь 2019 года ООО "Контрактор" предоставило в пользование Молчанову и членам его семьи автомобили Mercedes-Benz E220D, Volkswagen Tiguan, Land Rover Range Rover Evoque в обмен на покровительство и помощь при заключении контрактов. "Сумма взятки, рассчитанная экспертами, исходя из стоимости аренды машин — 3 159 089,21 рублей", - уточнили в судебной пресс-службе.

Также в вину подсудимому ставилось заключение договора на подбор персонала с ООО "1А" при наличии у возглавляемого им предприятия собственной кадровой службы. Этим он, по версии следствия, нанес урон организации на сумму в 686 тысяч рублей.

"Уже при избрании меры пресечения Молчанов признавал вину и давал подробные показания. В суде остался верен выбранной изначально позиции, возместил 1 000 000 рублей ущерба", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В суде потерпевшие заявили, что Молчанов возместил им понесенный урон и претензий к нему они не имеют.

Суд назначил Молчанову наказание в виде 7 лет 10 месяцев условного срока с пятилетним испытательным сроком и штрафом в размере 31 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение семи лет.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"