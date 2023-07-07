Земфира* оспорила отказ в исключении из реестра иноагентов

Защита певицы Земфиры* обжаловала отказ в исключении из списка иностранных агентов, сообщило 7 июля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - приводит информагентство сообщение суда.

Статус иностранного агента Земфира* получила 10 февраля. Спустя три месяца она обжаловала соответствующее решение Минюста в суде. В середине июня состоялось заседание Замоскворецкого суда, по итогам которого решение ведомства было признано законным.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру