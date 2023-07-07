Патриаршая комиссия призвала поскорее запретить смену пола

В России следует поскорее принять законопроект о запрете смены пола, полагают в патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. По мнению церковников, ради этого политикам, экспертам и представителям общественности следует поддержать депутатов, инициировавших соответствующий законопроект.

Согласно заявлению комиссии, опубликованному 7 июня на сайте РПЦ, она "поддерживает данную законодательную инициативу и отвергает попытки определенных политических сил препятствовать принятию законодательства, защищающего прирожденный пол человека". Авторы обращения выразили мнение, что право на смену пола "радикально противоречит" ценностям мировых религий.

В целом, по версии членов комиссии, смену пола можно охарактеризовать как "один из инструментов, используемый в уничтожении репродуктивного потенциала народов". В РПЦ выразили обеспокоенность за судьбу несовершеннолетних россиян, причем как тех, что находятся внутри страны, так и усыновленных иностранцами из стран, где гендерный переход не запрещен. Авторы обращения предложили закрепить в законопроекте возможность защиты таких детей.

Упоминаемый патриаршей комиссией законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце мая, к настоящему времени он преодолел первое чтение. В Кремле инициативу предпочли не комментировать.

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