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Новости 18:07

Гаражный кооператив обязали сделать общедоступной парковку в Красносельском районе

фото ЗакС политика Гаражный кооператив обязали сделать общедоступной парковку в Красносельском районе

Петербургские правоохранители зафиксировали нарушения законодательства в деятельности гаражно-строительного кооператива "Орбита" на юге города.

Установлено, что администрация ГСК огородила общедоступную парковку на Гатчинском шоссе, сделав из нее стоянку для ограниченного круга лиц. Вместе с металлическим ограждением появился шлагбаум, мешающий запарковаться всем желающим на площади 1,8 тысяч кв. метров.

Председатель "Орбиты" получил прокурорское представление: теперь он должен сделать парковку общедоступной. Ведомство пообещало проконтролировать исполнение требования.

фото: pixabay


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