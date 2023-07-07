Гаражный кооператив обязали сделать общедоступной парковку в Красносельском районе

Петербургские правоохранители зафиксировали нарушения законодательства в деятельности гаражно-строительного кооператива "Орбита" на юге города.

Установлено, что администрация ГСК огородила общедоступную парковку на Гатчинском шоссе, сделав из нее стоянку для ограниченного круга лиц. Вместе с металлическим ограждением появился шлагбаум, мешающий запарковаться всем желающим на площади 1,8 тысяч кв. метров.

Председатель "Орбиты" получил прокурорское представление: теперь он должен сделать парковку общедоступной. Ведомство пообещало проконтролировать исполнение требования.

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