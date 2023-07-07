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Новости 18:46

Летом следующего года антимонопольщики хотят поднять цены на газ

фото ЗакС политика Летом следующего года антимонопольщики хотят поднять цены на газ

Федеральная антимонопольная служба подготовила сразу несколько проектов нормативных правовых актов, касающихся тарифов на газ.

Потребителей всех газовых компаний хотят обязать платить с 1 июля следующего года за газ на 8% больше. Инициативы 7 июля ушли на антикоррупционную экспертизу, которая продлится неделю.

В каждом из 12 документов также предлагается также поднять тарифы на газ еще на 8% начиная с 1 июля 2025 года.

В последний раз в России увеличивали оптовые расценки на газ в декабре 2022 года. Тогда повышение составило 8,5%.

фото: pixabay


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