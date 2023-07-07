Летом следующего года антимонопольщики хотят поднять цены на газ

Федеральная антимонопольная служба подготовила сразу несколько проектов нормативных правовых актов, касающихся тарифов на газ.

Потребителей всех газовых компаний хотят обязать платить с 1 июля следующего года за газ на 8% больше. Инициативы 7 июля ушли на антикоррупционную экспертизу, которая продлится неделю.

В каждом из 12 документов также предлагается также поднять тарифы на газ еще на 8% начиная с 1 июля 2025 года.

В последний раз в России увеличивали оптовые расценки на газ в декабре 2022 года. Тогда повышение составило 8,5%.

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