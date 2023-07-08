Бастрыкин потребовал доклад о состоянии памятника в петербургском парке "Новознаменка"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил жалобы на качество ухода за памятником в парке "Новознаменка" на юго-западе Петербурга.

Речь идет о мемориале "Защитникам Ленинграда", стоящем на пересечении Дудергофского канала и Петергофского шоссе. Поступили сообщения, что, несмотря на появление трещин и сколов, реставрацию не спешат начинать. Петербургское управление СК начало процессуальную проверку ситуации. Бастрыкин затребовал доклад о ее результатах и принятом решении.

Глава СК за последний год неоднократно поручал привести в порядок памятники в Петербурге и Ленобласти, связанные с Великой Отечественной войной и содержащиеся ненадлежащим образом.