До конца июля Госдума примет решение относительно запрета смены пола

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравив утром 8 июля россиян с Днем семьи, любви и верности, объявил, что судьба скандального законопроекта о запрете гендерного перехода решится до конца месяца.

"Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии", - напомнил он о недавних достижениях в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, коллективный Запад последовательно стремится разрушить традиционные ценности в России, но этим планам не суждено реализоваться.

Накануне РПЦ призвала депутатов поторопиться и ускорить прохождение законопроекта, который пока преодолел только первое чтение. Пресс-секретарь президента инициативу не комментирует.

Фото: ЗАКС.Ру