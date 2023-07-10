В Удельном парке начали сносить стадион "Олимпийские надежды"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей, что в Удельном парке начался снос советского стадиона "Олимпийские надежды".

По сведениям политика, без каких-либо разрешительных документов работы проводит ООО "Ригил". Вишневский направил обращение "строительному" вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой провести проверку ситуации и приостановить демонтаж. Ранее он неоднократно призывал главу города Александра Беглова сохранить сооружение, на месте которого для футбольного клуба "Зенит" хотят построить новую площадку.

В марте стадион обнесли забором. Подробнее о планах "Газпрома" на объект читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру