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Новости 15:20

В Удельном парке начали сносить стадион "Олимпийские надежды"

фото ЗакС политика В Удельном парке начали сносить стадион "Олимпийские надежды"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей, что в Удельном парке начался снос советского стадиона "Олимпийские надежды".

По сведениям политика, без каких-либо разрешительных документов работы проводит ООО "Ригил". Вишневский направил обращение "строительному" вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой провести проверку ситуации и приостановить демонтаж. Ранее он неоднократно призывал главу города Александра Беглова сохранить сооружение, на месте которого для футбольного клуба "Зенит" хотят построить новую площадку.

В марте стадион обнесли забором. Подробнее о планах "Газпрома" на объект читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Линченко Николай Викторович




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