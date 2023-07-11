"Не вижу там ничего такого": Смольный не нашёл нарушений в ПНИ № 10, где умерли шестеро подопечных

В ходе очередной проверки, проведённой комитетом по социальной политике, каких-либо нарушений в психоневрологическом интернате № 10, где умерли шесть воспитанников, обнаружено не было, поделился замглавы ведомства Александр Любимов.

"Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения", – приводит слова Любимова "Петербургский дневник".

Чиновник уточнил, что у умерших были диагностированы умственные и физические нарушения, в интернате они провели от 3 до 5 лет.

"Были ли нарушения, следствие разберется, но пока я не вижу там ничего такого", – заключил Любимов.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что условия в ПНИ № 10 соответствуют нормам.

О смертях постояльцев интерната сообщила в апреле общественный деятель Анна Федермессер, после этого информацией заинтересовалась прокуратура Петербурга. Позже РИА Новости рассказало о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В дальнейшем сообщалось об установлении предварительных причин гибели пациентов.

Фото: ЗАКС.Ру