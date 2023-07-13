У Эрмитажа появился голосовой помощник

Посетители Государственного Эрмитажа смогут получить нужную подсказку через новый сервис голосового помощника, работающего без перерыва.

Как сообщает пресс-служба музея, пока услуга действует в тестовом режиме и только на русском языке и доступна по городскому номеру телефона 679 71 35. Разработчики помощника три месяца изучали запросы аудитории музея, ранжируя их по популярности. Для этого проанализировали более 25 тысяч звонков.

Новая опция позволит ознакомиться со схемой Эрмитажа, узнать способы покупки билетов, варианты различных льгот и получить информацию об экскурсиях.

Фото: ЗАКС.Ру