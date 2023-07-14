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Новости 10:58

В Петроградском районе появилась новая кинологическая площадка

фото ЗакС политика В Петроградском районе появилась новая кинологическая площадка

На Петроградской стороне на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы обустроили новую кинологическую площадку, созданную в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает 14 июля пресс-служба Смольного.

О новшестве высказался петербургский градоначальник Александр Беглов. Он отметил, что, по приблизительным данным, горожане содержат около 300 тысяч собак.

"Площадки для их выгула в городе необходимы. В историческом центре города нелегко найти место для таких площадок, но для создания таких объектов изыскиваем все возможности", - поделился Беглов.

На самой площадке сделано мощение, приведены в порядок газоны, установлены шпалеры с диким виноградом и уложено набивное покрытие. Важным элементом являются тренажеры для животных.

В прошлом году в Петербурге появилось 7 новых кинологических площадок.

Фото: pixabay


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