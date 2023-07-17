Приведший к уголовному делу пожар на Парнасе тушили пятнадцатью расчетами

Сотрудники петербургского управления МЧС вечером 17 июля потушили производственное здание в промзоне Парнас, горевшее с самого утра. Как сообщает ведомство, в ликвидации пожара участвовали 67 человек и 15 спецмашин.

Горело два этажа в здании предприятия по производству полипропилена. Площадь горения составила в общей сложности 700 кв. метров. При пожаре пострадали двое рабочих, которым потребовалась госпитализация.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет: силовики возбудили дело по ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).

Фото: ГСУ СК по Петербургу