Река в Колпино окрасилась в оранжевый цвет

Сотрудники петербургского Водоканала взяли пробы воды в реке Ижоре на территории Колпино, жители которого пожаловались на изменение ее цвета. В последние дни река приобрела ржавый оттенок.

Как сообщает пресс-служба предприятия, проверка показала, что очистные сооружения, через которые сбрасываются сточные воды в Ижору, работают исправно. В стоках не нашли "видимых признаков загрязнения".

Специалисты, ищущие причины изменения цвета реки, также взяли пробы выше и ниже по течению. О результатах исследований обещают сообщить позже.

фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер