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Новости 17 июля, 20:54

Суд арестовал петербуржца, напавшего на 85-летних пенсионеров на заправке

фото ЗакС политика Суд арестовал петербуржца, напавшего на 85-летних пенсионеров на заправке

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу жителя города Рема Гареева, которого подозревают в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). В СИЗО он проведет как минимум до 11 августа, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии силовиков, на прошлой неделе голый по пояс фигурант без повода применил физическую силу к мужчине и женщине 86 и 85 лет, состоящим в браке. Попавший на камеру инцидент имел место на автозаправочной станции, расположенной на Васильевском острове.

Подследственный признал свою вину и раскаялся, указав, что причиной агрессивного поведения стало употребление психоактивных веществ. Его адвокат попросил у суда более мягкой предварительной меры.

Фото: ЗАКС.Ру


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