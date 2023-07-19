На севере Петербурга устранили последствия крупного разлива кислоты

Около Выборгского шоссе в Петербурге случился разлив кислоты с большой концентрацией химических веществ и сильными испарениями. Авария произошла на грунтовой дороге, передает пресс-служба комитета по природопользованию. На ликвидацию ее последствий ушло свыше шести часов.

Проблему решали специалисты ГУП "Экострой". В комитете отметили, что кислота серьезно угрожает окружающей среде и способна проникать в почву и водоемы.

Залитую кислотой местность при помощи районной администрации обработали содой и засыпали песком. Вес загрязненных отходов в результате составил почти две тонны. Их вывезли на утилизацию.

фото: gov.spb.ru