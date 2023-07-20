Путин продлил на два года срок действия указа о противодействии санкциям, введенным из-за СВО

Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия своего указа о применении специальных экономических мер в ответ на зарубежные санкции, введенные после начала спецоперации, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации текста. Изначально срок действия указа был рассчитан до конца 2023 года.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 <...> изменение, заменив <...> слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2025 г."", — говорится в тексте указа.

Документ устанавливает ограничения на ввоз и вывоз из России определенной продукции и сырья в соответствии с утвержденным правительством списком. Действие указа на распространяется на товары, перевозимые гражданами через границу для личного пользования.

Фото: kremlin.ru