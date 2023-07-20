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Новости 15:33

Из Пулково можно будет вылететь в еще один узбекский город

фото ЗакС политика Из Пулково можно будет вылететь в еще один узбекский город

Аэропорт Пулково на следующей неделе откроет новое международное направление: прямые рейсы свяжут Петербург с 200-тысячным городом Ургенч (Узбекистан). Об этом сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом.

Рейсы туда и обратно будут выполняться по понедельникам. Вылет воздушных судов узбекской авиакомпании Centrum Air из Петербурга назначен на 12:20, а из среднеазиатского города — на 08:00. Обслуживать направление будут самолеты Airbus A320.

На сегодняшний петербуржцы могут купить билет без пересадок до пяти городов Узбекистана: Ташкента, Самарканда, Ферганы, Термеза и Бухары.

Фото: ЗАКС.Ру


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