Путин подписал законы о внеплановых проверках и повышении штрафов для иноагентов

Президент Владимир Путин подписал пакет законов, принятых Федеральным собранием в июле и касающихся деятельности иностранных агентов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, новые нормативные акты наделяют Минюст правом проводить внеплановые проверки лиц, которые признаны иностранными агентами.

В случае, если адресованные иноагентам предупреждения или предостережения от Минюста не будут соблюдаться, предусмотрены штрафы. Для граждан они составят до 50 тысяч, для должностных лиц - до 100 тысяч и для юрлиц - до 300 тысяч рублей. Такие же меры могут применены к взаимодействующим с иноагентами.

Наконец, иноагенты лишаются права получать от госорганов не только финансовую, но имущественную поддержку.

фото: kremlin.ru