Петербуржец получил административный арест за нашивки на куртке

Смольнинский районный суд определился 25 июля с наказанием для Ильи Ширяева, задержанного на прошлой неделе из-за нашивок на куртке. Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, изображения "до степени смешения" походили на свастику, что позволило завести административное дело по статье о публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Согласно протоколу, полиция задержала Ширяева в ночь на 20 июля в парке "Сан-Галли". Гражданин был облачен в камуфляжную куртку с нашивками, изображения на которых были схожи "до степени смешения с нацистской символикой, представляющей собой изображение свастики". При этом в России установлен законодательный запрет на использование подобной символики "как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", уточнили в судебной пресс-службе.

Как сообщается, Ширяев вину признал. Суд назначил ему административный арест на пять суток с исчислением срока наказания с 21 июля. Сами нашивки у гражданина постановили изъять и уничтожить.

Фото: ЗАКС.Ру