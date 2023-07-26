Путин подписал указ о проведении в воскресенье парада в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад состоится в Петербурге в ближайшее воскресенье, 30 июля, следует из указа президента Владимира Путина. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Провести 30 июля 2023 г., в День Военно-морского флота, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад", — говорится в указе.

В тот же день в 22:30 должен состояться артиллерийский салют в честь праздника.

Обязанности по подготовке парада возложены на Министерство обороны и иные федеральные органы власти. Смольному предписано "оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада".

В связи с проведением парада въезд в Кронштадт будет разрешен 30 июля только по ранее выданным пропускам. Оформить их можно будет до 29 июля включительно.

Фото: Kremlin.ru