В МФЦ начали выдавать пропуска на въезд в Кронштадт на День Военно-морского флота

Начиная с 21 июля жители Кронштадта могут оформить пропуск для въезда в город в день проведения Главного военно-морского парада, сообщили в пресс-службе губернатора. Оформить бумагу можно в МФЦ, для этого потребуются бумаги, подтверждающие факт проживания или право собственности на жилье на острове.

Правом на получение пропуска обладают граждане России, проживающие в Кронштадте по временной или постоянной регистрации или же имеющие права на жилье в пределах района. Жители Кронштадта смогут оформить пропуск в МФЦ на улице Зосимова, 46. Получить документ можно будет вплоть до 29 июля включительно, предварительная запись не потребуется. От желающих потребуются бумаги, подтверждающие право собственности или пользования жильем, паспорт и документы на машину.

"В нашем городе проводятся крупнейшие мероприятия мирового уровня. В День ВМФ в Кронштадте состоится грандиозный военно-морской парад. Наш президент подчеркнул, что это восстановление традиций, которым уже более 100 лет", — высказался по поводу планируемого парада Александр Беглов. Касательно ограничений он заявил, что их следовало бы ожидать в любом городе при проведении столь масштабного мероприятия.

Пропуск выдается из расчета на одну машину в день обращения в МФЦ. Парад в честь Дня ВМФ состоится 30 июля.

Ранее стало известно о планах Смольного перекрывать въезд и выезд из Шушар по утрам и вечерам в течение двух дней проведения саммита "Россия — Африка". Спустя время комитет по транспорту пообещал ввести для жителей поселка дополнительные электрички в эти дни.

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