Оппозиционер Пивоваров сообщил о свадьбе в колонии

Политик Андрей Пивоваров вступил в брак в колонии № 7 в карельской Сегеже, сообщил 26 июля Telegram-канал "Команда Пивоварова". Его супругой стала бывшая глава избирательного штаба оппозиционера Татьяна Усманова.

"Сегодня прямо в колонии Таня стала моей женой. Место для праздника, конечно, сомнительное, и гости были только с моей стороны, но нас это нисколько не расстроило", — рассказал Пивоваров.

Политик также отметил, что проведение свадьбы в колонии едва ли можно сравнить с арендой ресторана в честь бракосочетания. "Будет что рассказать потомкам. <...> Попробуйте-ка снять под мероприятие зал в ИК", — заявил он.

Решением Ленинского суда Краснодара Пивоваров был приговорен к четырем годам колонии по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). В ИК-7 он содержится с февраля 2023 года. В мае администрация перевела его на строгие условия содержания.

Фото: Telegram-канал "Команда Пивоварова"