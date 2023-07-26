ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:09

Оппозиционер Пивоваров сообщил о свадьбе в колонии

фото ЗакС политика Оппозиционер Пивоваров сообщил о свадьбе в колонии

Политик Андрей Пивоваров вступил в брак в колонии № 7 в карельской Сегеже, сообщил 26 июля Telegram-канал "Команда Пивоварова". Его супругой стала бывшая глава избирательного штаба оппозиционера Татьяна Усманова.

"Сегодня прямо в колонии Таня стала моей женой. Место для праздника, конечно, сомнительное, и гости были только с моей стороны, но нас это нисколько не расстроило", — рассказал Пивоваров.

Политик также отметил, что проведение свадьбы в колонии едва ли можно сравнить с арендой ресторана в честь бракосочетания. "Будет что рассказать потомкам. <...> Попробуйте-ка снять под мероприятие зал в ИК", — заявил он.

Решением Ленинского суда Краснодара Пивоваров был приговорен к четырем годам колонии по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). В ИК-7 он содержится с февраля 2023 года. В мае администрация перевела его на строгие условия содержания.

Фото: Telegram-канал "Команда Пивоварова"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама